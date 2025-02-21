Maydonoz Döner Sorgun şubesine de operasyon: 1 gözaltı
Maydanoz Döner’in şubelerine yönelik yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde Yozgat’ta 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Maydonoz Döner üzerinde FETÖ’ye finansman sağladığı iddiası ile Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda E.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.
SORGUSU DEVAM EDİYOR
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A.’nın sorgusu sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #fetö #Maydonoz Döner #Soruşturma
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