Maydonoz Döner Sorgun şubesine de operasyon: 1 gözaltı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:54

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:56

Edinilen bilgiye göre Maydonoz Döner üzerinde FETÖ’ye finansman sağladığı iddiası ile Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda E.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A.’nın sorgusu sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.