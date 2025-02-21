Maydonoz Döner Sorgun şubesine de operasyon: 1 gözaltı

Maydanoz Döner’in şubelerine yönelik yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde Yozgat’ta 1 kişi gözaltına alındı.

Maydonoz Döner Sorgun şubesine de operasyon: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:54

Edinilen bilgiye göre Maydonoz Döner üzerinde FETÖ’ye finansman sağladığı iddiası ile Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda E.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A.’nın sorgusu sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #fetö #Maydonoz Döner #Soruşturma

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