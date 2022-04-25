'FETÖ yöneticileriyle irtibat kurdular' iddiası: 15 gözaltı
Gaziantep’te FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütünün haberleşme yöntemlerini kullanarak yöneticilerle irtibat kurdukları tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerini engelleme amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde istihbari bilgiler elde edildi. Bilgiler üzerine harekete geçen TEM ekipleri FETÖ'ye şafak operasyon düzenlendi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün haberleşme yöntemlerini kullanarak terör örgütü yöneticileriyle irtibat kurdukları tespit edilen, tasfiye edilmiş 14 askeri okul öğrencisinin de aralarında olduğu toplam 19 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, otomatik tabanca, kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 şarjör, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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