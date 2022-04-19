CHP'den Soylu'ya arşivden görüntülerle 'FETÖ' yanıtı: 'Ses yok, görüntü var'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Hrant Dink cinayetinden mahkeme kararıyla sorumluluğu açık şekilde belirtilen FETÖ terör örgütünü ve elebaşlarını kurtarma operasyonunda Kılıçdaroğlu, başarılı olamayacaktır. Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?" ifadelerinin yer aldığı paylaşımına CHP'li isimlerden arşivden görüntülerle yanıt geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Nisan 2022 tarihinde Hrant Dink Vakfı ziyareti sırasında Hrant Dink cinayeti ile ilgili olarak "Hrant Dink'in, rahmetlinin, tetikçisi hapiste. Ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu’nun söz konusu ifadesine dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ses ver Kılıçdaroğlu” başlıklı paylaşımında, “Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir" ifadesine yer verdi.
SES VER KILIÇDAROĞLU ?? - 2??— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 19, 2022
Açıkça soruyoruz,
Hrant Dink Cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir? pic.twitter.com/wBgNSl7DLY
CHP'DEN SOYLU'YA ARŞİVDEN GÖRÜNTÜLERLE 'FETÖ' YANITI
Soylu'ya yanıt CHP'li birçok isimden geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ses yok, görüntü var" sözleriyle bir video paylaştı. Videoda FETÖ lideri Fethullah Gülen ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte fotoğrafları yer alıyor. Videoda fotoğraflara Erdoğan'ın da sevdiğini dile getirdiği 'eski dostlar' şarkısı eşlik ediyor.
SeS Yok Görüntü Var#EskiDostlar#SeSYokGörüntüVar pic.twitter.com/IR96fvmw8o— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 19, 2022
Videoda ayrıca Soylu'nun, isimleri kokain ticareti, uyuşturucu temini, gasp ve dolandırıcılık operasyonlarında geçen birçok kişiyle fotoğrafları da yer alıyor.
ÖZTUNÇ: FETÖ, UYUŞTURUCU BARONLARI, KATİLLER, KİMLEEEEERR KİMLERLE BERABER!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, "Konuşan fotoğraflar… FETÖ, uyuşturucu baronları, katiller, kimleeeeerr kimlerle beraber!" ifadeleriyle videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.
Konuşan fotoğraflar…— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) April 19, 2022
FETÖ, uyuşturucu baronları, katiller, kimleeeeerr kimlerle beraber!#EskiDostlar#SeSYokGörüntüVar pic.twitter.com/DorKxFS1e5
Birçok CHP'li isim de 'ses yok görüntü var' ve 'eski dostlar' etiketiyle Soylu'ya yanıt veren paylaşımlarda bulundu.
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