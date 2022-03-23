FETÖ zanlıları Mersin Limanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Mersin’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ zanlısı, Mersin Limanı’ndan İtalya’ya kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Son dönemde 'muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen kokain' haberleriyle gündem olan Mersin Limanı bu kez FETÖ zanlıları için kaçış güzergahı oldu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı içerisinde kırmızı hat olarak anılan bölgede, konteynır kapılarını açmaya çalışan S.G. ve F.Ç. adlı iki kişi, liman görevliler tarafından yakalandı.
Yapılan çalışmada şüphelileri alana tır dorsesinde gizlice girmesini sağlayan tır şoförü Z.C. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kamu görevinden ihraç edilen S.G. ve F.Ç.’nin, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve gemiyle İtalya’ya kaçmayı planladıkları belirlendi.
Devam eden çalışmada, FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden ve şüphelileri Gaziantep’ten Mersin’e getirerek burada tır şoförüne teslim ettiği anlaşılan H.E., Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, bu kişinin irtibatlı olduğu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında hizmetli olarak çalışan E.Ç. ise Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ev hapsi ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
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