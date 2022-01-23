FETÖ'den gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

23 Ocak 2022 Pazar, 10:13

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde “FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek” amacıyla başlatılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si dün Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de gözaltı süreci devam ediyor.

DEVA PARTİSİ'NDEN TEPKİ

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mustafa Günaydı hakkında yürütülen soruşturmanın ‘algı operasyonu’ olduğunu söyledi.

DEVA Partisi olarak Türkiye’de hukukun üstünlüğünün rafa kaldırıldığını bildiklerini belirten Yeneroğlu, şunları söyledi:

“Aynı zamanda parti üyelerimiz hakkındaki adli işlemlerde karşılaştığımız ağır hukuka aykırılıkların savcıların basit bir yorum hatasından ibaret olmadığı kanaatindeyiz. Partimizi kamuoyu gözünde töhmet altında bırakma çabalarının bir sonucu olarak, soruşturma dahi gerektirmeyen bir konudan dahi algı operasyonu yapıldığı artık aşikâr hale gelmiştir. DEVA Partisi olarak insan haklarının ve insan onurunun her şeyin üstünde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla çıktığımız yolda, şartlar ne olursa olsun her zaman hukuk ve demokrasiyi savunacak, haksızlığa uğrayan kim olursa olsun ses çıkaracak ve önümüze çıkacak tüm engelleri haklılığımızdan aldığımız güçle aşacağız.”







