FETÖ'yü fonladığını söylemişlerdi: Erdoğan, Peker'in video çektiği ülkeye gidiyor

20 Ocak 2022 Perşembe, 17:03

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları sırasında gazetecilerin, ziyaretlerine ve gündeme ilişkin sorunlarını yanıtladı.

Basın mensuplarının Katar ve BAE ziyaretlerine ilişkin sorusunu üzerine Şentop, "Dün Katar'daydık. Katar'a gidişimizin çok özel bir sebebi daha vardı; birçok sebep var da en önemlilerinden birisi, seçimle oluşmuş bir parlamento ilkti ve o parlamentonun ilk ziyaretçisi olduk. Meclis Başkanı'nın o şekilde bir daveti vardı. Önemli görüşmeler gerçekleştirdik" diye konuştu.

Dün gece BAE'ye geldiklerini ifade eden Şentop, "Burada Meclis Başkan'ıyla uzunca görüşmeler yaptık. Az önce Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı'yla görüştük" bilgisini paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade etti. Şentop, BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİ FONLADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında Türkiye'nin uzun süre dış politikada gerilim yaşadığı, AKP'li isimler ve iktidara yakın medyanın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.

Öte yandan, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, aylarca konuşulan videolarını BAE'de çekmişti. Ayrıca Peker'in uzun süredir BAE'de olduğu biliniyor.