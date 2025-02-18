FETÖ'nün 'emniyet imamı' Kemalettin Özdemir'e 3 yıl hapis cezası!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:57

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:31

FETÖ’nün "Emniyet mahrem imamı" olan ve “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemalettin Özdemir’in (KÖZ) davasının dünkü duruşmasında savcılık mütalaasına karşı savunmalar alındı. Cumhuriyet savcısı, Özdemir'in 22,5 yıla kadar hapsini talep etmişti.

"AYIP AİLEMİN ÜZERİNE KALMASIN"

Özdemir, savunmasında "Ben bu yapıyla 2010'dan beri mücadele ediyorum. Buradan ceza alıp, ayıbın ailemin üstüne kara leke olarak kalmasını istemiyorum" dedi. Davanın bu aşamasına kadar bazı konuları söylemediğini belirterek, "Eğer iş ceza almama gelecekse, burada bazı devlet ricalisinin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Ben 2010'dan sonra devlet ricalisine bilgiler verdim. Dinlenmeleri gerekmez mi? İçişleri Bakanlarımız, İstihbarat başkanı ve üyelerinin dinlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HİLTON OTELİN 5. KATI"

Özdemir, bilgileri nasıl verdiğine ilişkin de; "Dönemin İçişleri Bakanı, MİT Başkanı ile aylarca Hilton Otel’in 5’inci katında benden bilgiler alındı. Görüntüler de var, kayıt alındı. Ben artık dayanamıyorum bu iftiralara. İsmen şahsen devlet yetkililerinin isimlerini tek tek arz ederim gizli bir oturumda çünkü devletimin isimlerinin medyada bahis konusu olması içimi acıtır" sözleriyle anlattı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le de görüştüğünü; 2011'de can tehlikesi yaşadığını, Suudi Arabistan'a din ateşesi olarak atanmak istediğini de açıkladı. Özdemir, "Görmez'in, İçişleri Bakanlarının ve MİT Başkanlarının, devletin aleyhine olacağından, gizli oturumda dinlenmelerini talep ediyorum. Bu konuların basında yer almasını vicdanım kaldırmaz" diye konuştu.

"CEZA ALIRSA FETÖ DAVALARI ÇÖKER"

Özdemir'in avukatı ise "Müvekkilin FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu 2011'den devlet makamlarına anlattı. Devlet daha FETÖ'nün zararlı olduğunu görmezken, müvekkil canı pahasına anlattı. Bu davada Kemalettin Özdemir’e ceza çıkarsa tüm FETÖ davaları zarar görür” savunmasını yaparak KÖZ'ün beraatini istedi. Avukat aksi takdirde ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

ETKİN PİŞMANLIK UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özdemir hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan verilen cezaya takdiren 10 yıl hapis cezası, eylemlerin silahlı olduğu için cezayı yarı oranda artırarak 15 yıla çıkardı. Etkin pişmanlık hükümlerini de uygulayan mahkeme heyeti cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Ayrıca mahkemede olumlu tavırları nedeniyle verilen cezada indirim uygulayan mahkeme, sanık Özdemir’i toplamda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.