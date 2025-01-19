Cübbeli Ahmet, Suriyelilerin gidişine neden 'üzüldüğünü' anlattı: 'Cemaat eksilecek, Türkler camiye gelmiyor ki!'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' mahlasıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaptığı konuşmada Suriyelilerin ülkelerine dönmesine neden üzüldüğünü açıkladı. Ünlü'nün o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Cübbeli Ahmet, Suriyelilerin gidişine neden 'üzüldüğünü' anlattı: 'Cemaat eksilecek, Türkler camiye gelmiyor ki!'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 13:16

Suriye'de yıllardır süren iç savaş, geçen ay sona erdi. Esad rejiminin düşmesi haberinin gelmesiyle Türkiye’de de hareketli günler başladı.

Savaşın son bulmasının ardından ülkesine dönen pek çok Suriyeli oldu. Bu durum bazı alanlarda değişiklikler yaşanmasına sebep oldu.

“CEMAAT EKSİLECEK…”

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Suriyelilerin ülkesine dönüşü hakkında konuştu.

Türklerin camilere gitmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "Üzülüyorum, cemaat eksilecek" dedi.

"TÜRKLER CANLARINI MALLARINI CEHENNEME SATMIŞLAR"

Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Türkler canlarını mallarını cehenneme satmışlar."

'Cübbeli'nin o sözleri sosyal medyada gündem oldu.


Etiketler: #Cübbeli Ahmet #suriyeli

İlgili Haberler

Bakanlıktan 'Cübbeli Ahmet'in külliye arazisi için yeni plan

Bakanlıktan 'Cübbeli Ahmet'in külliye arazisi için yeni plan
Seren Serengil'den çok konuşulacak açıklama: 'Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı'

Seren Serengil'den çok konuşulacak açıklama: 'Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı'
TBMM Başkanvekili Biçer Karaca'dan 'Cübbeli Ahmet' hakkında suç duyurusu: Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine saldıranlar, o temellerin altında kalmaya mahkumdur

TBMM Başkanvekili Biçer Karaca'dan 'Cübbeli Ahmet' hakkında suç duyurusu: Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine saldıranlar, o temellerin altında kalmaya mahkumdur
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler