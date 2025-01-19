Cübbeli Ahmet, Suriyelilerin gidişine neden 'üzüldüğünü' anlattı: 'Cemaat eksilecek, Türkler camiye gelmiyor ki!'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 19.01.2025 - 13:16

Suriye'de yıllardır süren iç savaş, geçen ay sona erdi. Esad rejiminin düşmesi haberinin gelmesiyle Türkiye’de de hareketli günler başladı.

Savaşın son bulmasının ardından ülkesine dönen pek çok Suriyeli oldu. Bu durum bazı alanlarda değişiklikler yaşanmasına sebep oldu.

“CEMAAT EKSİLECEK…”

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Suriyelilerin ülkesine dönüşü hakkında konuştu.

Türklerin camilere gitmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "Üzülüyorum, cemaat eksilecek" dedi.

"TÜRKLER CANLARINI MALLARINI CEHENNEME SATMIŞLAR"

Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Türkler canlarını mallarını cehenneme satmışlar."

'Cübbeli'nin o sözleri sosyal medyada gündem oldu.