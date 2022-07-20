FETÖ 'imam'ı Kaya, Youtube'da 15 Temmuz'u anlattı: 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı?'

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FETÖ 'imam'ı Özgür Kaya, 15 Temmuz günü yaşadığı bir diyaloğu Youtube programında aktardı. Kaya, "Türkiye sorumlusu olan ağabeyimiz" diye anlattığı bir kişinin kendisine "En tepedeki şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı?’ diye sorduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:06

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem imamları' Özgür Kaya, Salim Zeybek ve Erkan Irmak “Hizmet Hezimet” adlı Youtube kanalında canlı yayın yaptı.

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15 temmuz fetö Cemaat Özgür Kaya

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