'FETÖ' şartı kaldırıldı: AKP'li ve MHP'li belediyelere ait arsalar art arda satılıyor

15 Mart 2022 Salı, 17:04

İzmir Aliağa Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni arsa satışı ilanları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Aliağa Belediyesi Aliağa Mahallesi 575 ada 37 parselde bulunan 17 bin metrekarelik arsayı, 24 Mart 2022 tarihinde düzenleyeceği ihale ile satacak. Aliağa Körfezi’ni kuş bakışını gören yükseltide yer alan söz konusu arazi için Belediye 64 milyon 385 bin 440 TL tahmini bedel belirledi.

Aliağa Belediyesi’nin, 9 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınladığı ilanla satışa çıkardığı, 5 ayrı parsel de Aliağa Mahallesi’ndeydi. Belediye söz konusu 5 parsel için toplam 25 milyon 662 bin 740 TL tahmini bedel belirlemişti.

FETÖ ŞARTI KALKTI

Oda TV'de yer alan habere göre, MHP’li Aliağa Belediyesi’nin 5 ay önceki arsa satışına, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilişkisi olanlar katılamaz maddesi koymuştu. “İhaleye Katılabilme Şartları” başlığı altında düzenlenen söz konusu maddede şöyle denilmişti:

“FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma ve kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar.”

Aliağa Belediyesi’nin son arsa satışı ilanında ise söz konusu şarta yer verilmedi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN SATILIK 4 ARSA DAHA

En çok arsa satışı ilanı yayınlayan AKP’li Belediyeler arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi ilk sıralarda yer alıyor. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla, Konya Büyükşehir Belediyesi 4 arsayı daha satışa çıkardı.

Belediye, Karatay Fevziçakmak Mahlesi’nde bulunan sanayi tesis alanı için 61 milyon 545 bin TL muhammen bedel belirledi. Selçuklu’da bulunan hobi bahçelerinden bir parseli daha satışa çıkaran Konya Büyükşehir Belediyesi, bu parsel için ise 21 milyon 600 bin TL muhammen bedel tespit etti.

Diğer iki parselle birlikte 4 parsel için belirlenen toplam muhammen bedel 99 milyon 145 bin TL oldu.