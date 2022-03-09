Arif Kızılyalın: Bu arkadaşlar FETÖ'cü mü?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından alınan kararla 13 hakemin kadrodan çıkarılmasını yorumladı. Kızılyalın, "Şovmen bir başkanın lafıyla bu çocukları harcıyorsanız size yazıklar olsun!"

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 18:24
Arif Kızılyalın: Bu arkadaşlar FETÖ'cü mü?
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, salı günü yaptığı açıklama ile sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev alacak hakem kadrosunu yeniden belirledi.

Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi tecrübeli hakemlerin liste dışı kalması kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "FETÖ'cü hakemleri temizleyin" açıklaması sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun bu kararı almasını eleştirdi.

Arif Kızılyalın’ın Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:


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