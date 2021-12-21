FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilenlerden 6'sının "mahrem imam" olduğu, 6'sı muvazzaf 11 subay ile 1'i muvazzaf 6 astsubay ve 3 eski askeri öğrencinin de şüpheliler arasında bulunduğu kaydedildi.
Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak "sivil imam" diye tabir edilen FETÖ üyeleriyle ile iletişim sağladıklarının belirlendiği belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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