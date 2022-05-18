Kadir Aydar davasında 'sahte delil' skandalı: 'Ceyhan'da FETÖ taktiği uygulanıyor'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında devam eden yargılama sürecinin bir skandallar zincirine dönüştüğünü bildirdi.

Kadir Aydar aleyhinde delil olarak sunulan görüşme kayıtlarının yazıya dökülürken değiştirildiğini ve bunun mahkemede ispat edildiğini açıklayan Torun, “Kadir Aydar’ın aylarca tutuklu kalmasına neden olan tapelerin uydurma olduğu ortaya çıktı. Belediye başkanımıza karşı bu yapılan açık bir FETÖ taktiğidir” dedi.

SKANDALLAR ZİNCİRİNE DÖNÜŞTÜ

Torun, yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar hakkında yaklaşık iki yıl önce başlatılan hukuksuz süreç, gelinen aşamada bir skandallar zincirine dönüşmüştür. Şu ana kadar, hakkındaki iddiaların hiçbiri ispatlanamayan başkanımızın ceza almasını sağlamak için her yola başvurulmuş, işin ucu sahte delil yaratmaya kadar götürülmüştür."

SAHTE DELİL ORTAYA ÇIKTI

"Şöyle ki; başkanımızın aylarca tutuklu kalmasına neden olan, iki kişi arasındaki telefon görüşmesi kaydının, yazıya dökülürken tahrif edildiği ve başkanımız aleyhinde delil olarak kullanıldığı açıkça tespit edilmiştir. İki kişi arasında bir borç meselesinin konuşulduğu söz konusu görüşme kaydının başkanımız ile hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, sanki bağlantılıymış gibi gösteren sahte bir delil yaratılmıştır. Başkanımız bu uydurma delil nedeniyle aylarca hapiste kalmıştır. Bu kaydın sahte olduğu mahkeme huzurunda tapelerin dinlenmesi sonucunda belirlenmiş, jandarma kriminal incelemesiyle de gerçek görüşme içeriği ortaya çıkarılmıştır."

FETÖ TAKTİKLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

"Açıkça söylüyoruz: Belediye Başkanımıza karşı bu yapılan açık bir FETÖ taktiğidir. Birileri hala FETÖ taktiği ile itibar cellatlığı, iftira ile mahkûmiyet yargılaması yapmak istemektedir. Devlet içinde FETÖ’cü arayanların önce aynaya bakması gerektiği bu davayla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ancak biz bu FETÖ taktiklerine boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak başkanımızın yanındayız. Başkanımıza karşı bu zulmü yapanlar, bağımsız ve tarafsız yargı önünde mutlaka hesap verecektir. Davanın sonuna kadar takipçisi olacak ve asla peşini bırakmayacağız."