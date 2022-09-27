FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü muvazzaf 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, sabit telefon hatlarını kullanarak FETÖ'nün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 3'ü muvazzaf, 2'si emekli ve 1'i daha önce ilişiği kesilmiş 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
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