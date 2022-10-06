Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı, siyasilerden jet yanıt: 'Ödülünü aldı!'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Feyzioğlu'nun büyükelçilik görevine çok sayıda siyasiden tepki geldi.
Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atandığı bildirildi. Lefkoşa Büyükelçiliği yapacak olan Feyzioğlu daha önce diplomatik bir görevde bulunmamıştı.
Feyzioğlu'nun büyükelçi olarak atanamasına sosyal medyada tepki yağdı. Çok sayıda siyasi Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulunarak tepkisini gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan mesajında, "Ağabeyi darbeci olan kişi Hollanda'da elçi, Bakara makara Egemen Çekya'da, Saray'a yanaşmasına rağmen koltuğunu kaybetmekten kurtulamayan Metin Feyzioğlu ise KKTC'ye elçi oldu. Hariciye hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. AKP'nin çöküş dönemi bu isimlerle anılacak" dedi.
Ağabeyi darbeci olan kişi Hollanda'da elçi, Bakara makara Egemen Çekya'da, Saray'a yanaşmasına rağmen koltuğunu kaybetmekten kurtulamayan Metin Feyzioğlu ise KKTC'ye elçi oldu. Hariciye hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. AKP'nin çöküş dönemi bu isimlerle anılacak!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 6, 2022
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise paylaşımında, "Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu atandı. Feyzioğlu “sadakat” ödülünü aldı" ifadelerine yer verdi.
Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu atandı.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 6, 2022
Feyzioğlu “sadakat” ödülünü aldı! pic.twitter.com/76vjaPU2f4
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Twitter mesajında şunları kaydetti:
"Bir aralar Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı oluyordu, şimdi resmen memuru oldu. Biat ve sadakatinin ödülünü aldı. Ne güzel adalet(!)"
Bir aralar Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı oluyordu, şimdi resmen memuru oldu. Biat ve sadakatinin ödülünü aldı. Ne güzel adalet(!) https://t.co/yauoWYRCnb— Veli Ağbaba (@veliagbaba) October 6, 2022
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