Son Dakika: Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi oldu

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. Buna göre, Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görevlendirilmesine karar verildi.

ERDOĞAN'DAN FEYZİOĞLU'NA: "EDEPSİZLİK YAPIYORSUN"

Feyzioğlu, geçmişte Erdoğan ile karşı karşıya gelmişti. Erdoğan, Danıştay'ın 146'ncı yıldönümü törenlerinde dönemin Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na "Edepsizlik ediyorsun" diyerek salonu terk etmişti. Erdoğan, oturduğu yerden ''Yanlış konuşuyorsun'' diyerek Feyzioğlu'nun konuşmasını böldü. Feyzioğlu da Erdoğan'a ''Neyi yanlış konuşuyorum sayın Başbakan'ım?'' diye sordu. Bunun üzerine Başbakan da ''Böyle bir edepsizlik olmaz ki'' demişti.

Feyzioğlu, kürsüden ''Ben edepsizlik yapmadım, kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam. Çok yapıcı bir konuşmaydı” yanıtını vermişti. Bunun ardından dönemin Cumhurbaşkanı Gül'ün engellemeye çalışmasına rağmen Erdoğan, oturduğu yerden ayağa kalkarak “Böyle bir yasal hakkın yok. Ama maalesef biz tüzükle böyle bir şeye söz veriyoruz. Siyasi konuşma yapıyorsun, 25 dakika Sayın Başkan konuştu. 1 saattir sen konuşuyorsun. Van ile ilgili söylediklerin baştan aşağıya yalan. Bütün kinini kusuyor adam'' diye konuşmuştu.

Erdoğan daha sonra konferans salonunu terk etmişti.

BUZLAR ERİDİ

2016 yılına gelindiğinde ise Erdoğan ve Feyzioğlu arasındaki buzlar eridi. Saray’da düzenlenen barolar toplantısında, Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını sık sık anmıştı. Darbe girişimi gecesi Erdoğan’ı televizyonda gördüklerini ifade eden Feyzioğlu, “Sizin televizyonda yaptığınız açıklamayı dinlediğimizde de yüreğimiz ferahladı ve bu girişimin püskürtüleceğini anladık. Liderliğiniz sayesinde darbe püskürtüldü” demişti.

"ÇOK ŞÜKÜR DEĞİŞTİM"

2021 yılına gelindiğinde Feyzioğlu, Hürriyet gazetesine verdiği söyleşide, "Bana diyorlar ki, ‘Sen değiştin’. Evet ben değiştim, tabii değiştim. Çok şükür değiştim. Benim sabahımla akşamım aynıysa, sabahtan akşama kadar geçen vaktimi ziyan etmişimdir. Tabii ki değişeceğiz, her gün bir şey öğreneceğiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ATAMALARI ÇAVUŞOĞLU DUYURDU

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

"Luanda Büyükelçiliği'ne Ufuk Ekici, Gaboron Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay, Cakarta Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu, Brazavil Büyükelçiliği'ne Mehmet Raif Karaca, Priştine Büyükelçiliği'ne Sabri Tunç Angılı, Abidjan Büyükelçiliği'ne Deniz Erdoğan Barım, Kigali Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel, Mogadişu Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı, Duşanbe Büyükelçiliği'ne Umut Acar, Kampala Büyükelçiliği'ne Fatih Ak, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder, Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak, Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir, Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli, Oslo Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç, Addis Ababa Büyükelçiliği'ne Berk Baran, Valetta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen, Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür, Nur Sultan Büyükelçiliği'ne Mustafa Kapucu, Brazilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça, Muskat Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu, Tahran Büyükelçiliği'ne Hicabi Kırlangıç, Bükreş Büyükelçiliği'ne Özgür Kıvanç Altan, Kotonu Büyükelçiliği'ne Mesut Koç."