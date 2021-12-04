Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu devri bitiyor mu?

04 Aralık 2021 Cumartesi, 20:18

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu bugün Ankara’da başladı.

“Çoklu baro düzenlemesinin” gölgesinde gerçekleşen ve iki gün sürecek Genel Kurul’da TBB’nin yeni başkanı seçilecek.

Seçimde, mevcut TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan yarışacak.

DELEGE YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Çoklu baro düzenlemesiyle birlikte Genel Kurulu'nda oy hakkı bulunan delege sayısı da düştü. Seçimlerde eskiden 477 delege oy kullanırken, yeni düzenlemeyle bu sayı 348 olarak belirlendi.

Yasadan önce delege sayısı 137 olan, dünyanın en büyük barosu İstanbul Barosu 13 delegeye, 53 olan Ankara Barosu delege sayısı 7'ye, 30 olan İzmir Barosu delege sayısı ise 5'e geriledi.

Geride kalan 78 baroya ise 3’er delege seçme hakkı tanındı. Ayrıca 82 baronun başkanları doğal delege olarak oy kullanırken, görevdeki TBB Başkanı ve eski başkanların da oy kullanabilecek.

Delege sisteminde yapılan bu değişiklikle ülkenin en büyük baroları olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi baroların seçimlerdeki etkisi azaltıldı. Avukat sayısı düşük olan Anadolu baroları güçlendirilmiş oldu.

DİVAN SEÇİMİ HAMLESİ

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberinde, kulislerden edinilen bilgilere göre; Metin Feyzioğlu, Genel Kurul’un ilk gününde divan seçiminin olmamasını istiyordu. Bunun nedeni olarak da iki divan listesinin oylaması, başkanlık seçiminin yansıması olacağını düşünüyordu. Divan seçimleri için bulduğu formül, Önder Sav’dı.

Eski TBB Başkanı Önder Sav’ı ziyaret eden Feyzioğlu, Sav’ın ortak aday olarak Divan Başkanı olmasını istedi. Ancak, Sav bu öneriyi kabul etmedi.

Feyzioğlu, divan seçiminin önüne geçmek için başka bir formül buldu ve kendisi liste çıkarmadı, Erinç Sağkan ve ekibinin gösterdiği Divan adayları kabul edildi.

SANDIKTAN KİM ÇIKACAK?

Bilgi veren kaynaklar, delege yapısının değişmesine rağmen İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 50’ye yakın baronun Erinç Sağkan’ı ortak aday göstermesine dikkat çekti.

Kaynaklar, Sağkan’ın Anadolu barolarındaki delegelerde de güçlü olduğunu kaydetti.

Metin Feyzioğlu’nun yarınki seçimlerde liste göstermeyip, seçim yarışına katılmayabileceği ihtimalini hatırlatan kaynaklar, “Yakın zamanda Feyzioğlu ‘ben adayım’ şeklinde net bir açıklama yapmadı. Yarın liste göstermeyebilir” dedi.

Peki, seçimlere dair hesaplarda son durum ne?

Kaynakların verdiği bilgilere göre, yarınki seçimde Feyzioğlu ve Sağkan’ın yarışması durumunda, Sağkan’ın 220’ye karşı 108 oyla kazanacağı görüşündeler. Kaynaklar, bazı delegelerin boş oy kullanacağını belirterek, Feyzioğlu’nun oyunun daha az da çıkabileceğini kaydettiler.