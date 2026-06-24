Fidan, Trump'ın ‘işbitirici’ dünürüyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ‘Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın üst düzey diplomatlarının katıldığı dördüncü toplantı için 20-21 Haziran tarihlerinde Kahire'de bulunduğu sırada, Trump'ın dünürü Massad Boulos ile görüşmesi dikkat çekti.

ABD’de yayınlanan ‘IntelliNews haber sitesine göre, Kahire'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Fidan; Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve ABD'nin, özellikle Libya konusunda ‘belirli uzlaşı noktaları’ bulmayı amaçlayan çok taraflı görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı.

IntelliNews, ‘Libya, uzun vadeli enerji ve inşaat imtiyazlarını güvence altına almak amacıyla Trablus merkezli yönetimle kapsamlı deniz yetki alanı anlaşmaları imzalayan ve bölgeye askeri unsurlar konuşlandıran Türkiye için kritik bir ‘hareket alanı’ olmaya devam ediyor’ diyor.

Boulos’ın da sosyal medya hesabından, ‘Libya'nın birliği, egemenliği ve uzun vadeli istikrarına yönelik iş birliğimizi teyit ettiklerini’ yazdığını kaydediyor.

‘IntelliNews, şöyle devam ediyor:

‘Lübnan asıllı bir milyarder olan Massad Boulos’un oğlu Michael, Trump’ın kızı Tiffany ile evli. Trump Boulos’ı 2025'te ABD'nin Arap ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışmanı olarak atadı. Boulos, hızla ABD başkanının bölgedeki başlıca çözüm ortağı ve kilit ismi haline geldi. Kendine özgü profili, Lübnan'ın mezhepsel siyasetindeki köklü aile bağlarını ticari nüfuzla birleştiriyor.’

TRUMP AİLESİ

Başkan Trump'ın üç evliliğinden beş çocuğu bulunuyor. Donald Jr 1977 , Ivanka 1981 ve 1984 doğumlu olan Eric, ilk eşi Ivana ile olan evliliğinden dünyaya geldi. Boulos’ın oğlu Michael ile evli olan 1993 doğumlu Tiffany, Trump'ın ikinci eşi Marla Maples ile olan evliliğinden, Barron (2006) ise Trump ile mevcut eşi ve ABD First Lady'si Melania'nın oğlu.

Trump’ın çocukları ve kızı Ivanka'nın Yahudi asıllı eşi Jared Kushner’ın de , Başkan tarafından atanıp yönetim bünyesinde resmi veya gayriresmi görevlerde bulunduğu biliniyor.

Ağustos 2025'te Tiffany Trump, Instagram hesabında, eşiyle birlikte Fransız Rivierası'nda ultra lüks bir süper yatla tatil yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

The New York Times, söz konusu teknenin; Libya ham petrol ihracatını artırma konusunda büyük ticari çıkarları bulunan BGN International şirketinin sahipleri Ruya ve Ercüment Bayegan'a ait olduğunu yazdı.

Tiffany Trump- Michael Boulos

IntelliNews yazıda şöyle diyor:

‘BGN, 1945 yılında Türkiye'de kurulan bir sanayi imparatorluğu olan Bayegan Grubu'nun enerji ve emtia ticareti koludur. Bayegan, Türkiye'nin en büyük bağımsız polimer ve petrokimya hammaddesi ithalatçısı konumundadır.

Dubai, İsviçre ve İstanbul'daki ticaret merkezleri üzerinden faaliyet gösteren BGN, (Rotterdam, Houston ve Singapur dahil) dünya genelinde 23'ten fazla noktaya yayılan bir ticari ağa sahiptir. Şirket, bölgesel bir oyuncu konumundan varlık destekli küresel bir ticaret şirketine dönüşme sürecini yöneten Ruya Bayegan tarafından yönetilmektedir.

Şirket; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), amonyak, ham petrol ve rafine petrol ürünlerine yönelik özel tedarik anlaşmaları kapsamında, kiralanmış filolar ve depolama altyapılarıyla faaliyet göstermektedir.’

Ercüment Bayegan- Cumhurbaşkanı Erdoğan