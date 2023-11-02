Figen Yüksekdağ'ın acı günü!
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Necmi Yüksekdağ, hayatını kaybetti.
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Necmi Yüksekdağ'ın vefat ettiğini duyurdu.
ESP'den yapılan açıklama şöyle:
"Tutsak HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Necmi Yüksekdağ hayatını kaybetti. Yoldaşımız Figen Yüksekdağ ve ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz."
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