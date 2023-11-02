Figen Yüksekdağ'ın acı günü!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Necmi Yüksekdağ, hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:53
Figen Yüksekdağ'ın acı günü!
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Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Necmi Yüksekdağ'ın vefat ettiğini duyurdu.

ESP'den yapılan açıklama şöyle:

"Tutsak HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Necmi Yüksekdağ hayatını kaybetti. Yoldaşımız Figen Yüksekdağ ve ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz."


Figen Yüksekdağ

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