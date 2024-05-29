Filistin eylemi nedeniyle tutuklanan 5 kişinin tahliyesine karar verildi

1 Mayıs sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Filistin İçin Bin Genç'in eylemlerine katıldığı için tutuklanan 5 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. 5 kişinin tahliyesine karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:50
Filistin eylemi nedeniyle tutuklanan 5 kişinin tahliyesine karar verildi
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İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 5 kişi için yapılan itiraz sonrası tahliye kararı geldi.

Tutukluların avukatı Yağız Timoçin, gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:  

"1 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra 3 gün nezarethanede, 13 gündür de hapishanede tutulan 5 müvekkil için 6 gün önce yaptığımız tutuk itiraz dilekçesi daha işleme bile konmamış. Kanuna göre ivedi iş olması gerekirken..."

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çok sayıda kişi tutuklandı. Bu operasyon kapsamında tutuklanan isimler arasında ‘Filistin İçin Bin Genç’ eylemlerine katılan 5 kişi de yer alıyordu. 1 Mayıs'ta Şişhane'deki eylemlerde ters kelepçe ile gözaltına alınan ve yaşları 19 ile 25 arasında değişen 5 kişinin gözaltına alınma nedenleri arasında, 6 Nisan’da Odakule’de Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkilerinnin protesto edilmesne yönelik yapılmak istenen eylem olduğu ifade edildi. Bu kapsamda tutuklanan 5 ismin tahliyesine karar verildi.


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