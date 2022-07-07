Financial Times'tan dikkat çeken makale: 'Milyonlarca AKP'li bunu yaparsa...'

07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:18

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times son dönemde Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ile ilgili kapsamlı bir haber/analiz yayınladı.

Son dönemde ülkede yaşanan ekonomik buhranı mercek altına alan Financial Times muhabiri Laura Pitel, “Erdoğan’ın Türkiye’sinde meyve artık lüks oldu ve enflasyon onun yeniden seçilmesini tehdit ediyor” başlığını kullandı. Makalede, “Cumhurbaşkanının seçenekleri tükendi ve bu durum muhalif partilerinin elini güçlendiriyor” denildi.

"MEYVELERİN YANINA YAKLAŞAMIYORUM"

Sözcü'de yer alan habere göre, Erdoğan’ın ekonomi politikası açısından geleneksel kabul edilmiş hamleleri yapmak yerine başka bir yolu tercih ettiğini ve bu durumun enflasyonu tetiklediğini yazan gazeteye konuşan bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Ankara’nın Keçiören bölgesinde alışveriş yapan bir memur, Financial Times’a, “Meyvelerin yanına yaklaşamıyorum. Eskiden temel bir ihtiyaçtı, çocuklar için vitamin deposuydu fakat artık lüks oldu” dedi. Bu kişinin devlet çalışanı olduğu için ismini vermediği de vurgulandı.

BATILI DİPLOMATLAR KAYGILI

Analizde, “Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 2023’ün Haziran’ında yapılabilir fakat eğer Erdoğan şansının yüksek olduğunu hissederse erken seçim çağrısı da yapabilir” denildi.

Son dönemde yapılan anketlerde Erdoğan ve müttefiklerinin oy oranlarının yüzde 32 olduğu ve buna karşılık muhalefet bloğunun HDP olmadan yüzde 37’lerde seyrettiğini ve HDP’nin de dahil olmasıyla yüzde 48’e çıkabileceğine dikkat çekildi.

Gazeteye konuşan Batılı diplomatlar ise, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine desteğinin karşılığında bazı imtiyazlar elde etti ve ekonomik sorunları göz ardı etmek için Batı ile kavga edebilir” yorumunu yaptı.

Muhalefetin karşısına çıkaracağı adayın da kritik bir önemde olduğuna dikkat çekilirken, “Erdoğan muhtemelen muhalefet bloğunun kırılgan birlikteliğini yıkmak için çalışacak. Millet ittifakından birçok isim de Erdoğan’ın seçimde hile yapabileceğini ya da görevde kalmak için yeni metotlar uygulayabileceğini öne sürdü” ifadesine yer verildi.

“MİLYONLARCA AKP’Lİ BUNU YAPARSA…”

Öte yandan Ankara’da yaşayan ve gazeteye konuşan 43 yaşındaki AKP seçmeni Ayşe Arslan’ın sözleri de makalede yer aldı. Arslan’ın tenceresinin kaynadığı için şükrettiğine dikkat çekilirken şu sıralar çok az et aldığı ve ucuz bakliyat ve tahıl ürünleri satın aldığı belirtildi.

Arslan, “Şu an muhalefetin ekonomiyi düzelteceğine emin değilim fakat ülkenin durumuna tepki için, bu seçimde oy vermemeyi de düşünüyorum. Ülkenin durumu için çok üzgünüm” dedi. Financial Times, eğer bu hareketin milyonlarca AKP seçmeni tarafından yapılması durumunda, muhalefetin kolaylıkla zaferini elde edebileceğini yazdı.