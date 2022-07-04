Ekrem İmamoğlu, Financial Times’a konuştu: Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik krizle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Gazete bugün, “İstanbul Belediye Başkanı Türk iş dünyasını Erdoğan'a karşı ‘cesur olmaya' çağırıyor” başlıklı bir haber yayınladı. Financial Times'a konuşan İmamoğlu Türkiye'deki şirket yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarına karşı açıkça konuşamamaları nedeniyle kötüye giden ekonomik krizden sorumlu olduğunu belirtti.
Haberde “Türkiye'de muhalefetin önde gelen isimlerinden biri” olarak nitelenen İmamoğlu, Türkiye'nin “tarihin en önemli ekonomik krizini” yaşadığını belirterek şirket yönetimlerine “cesur olma” çağrısı yaptı. “İş dünyasının hâlâ cesaret gösteremediğini üzüntüyle izliyorum. Ne yazık ki iş dünyasının da bu ekonomik durumda suçu var” diyen İmamoğlu, iş çevrelerinde birçok kişinin Erdoğan'ı eleştirdikleri için cezalandırılmaktan korktuğunu ifade etti.
‘ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANIRSA GÖREVDEN ALINABİLİRİM’
İmamoğlu, “Hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatılmasından, hukuk dışı mahkemelere maruz kalmaktan ya da olası başka türlü müdahalelerden korkuyorlar” diye konuştu. “Ekonominin yolun sonuna yaklaştığını” ifade eden İmamoğlu, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini kaydetti.
İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimde doğru adayı belirlemenin “çok çok önemli” olduğunu da dile getirerek “Şu anda hükümet kazanamaz” dedi.
Financial Times, seçim anketlerinde Erdoğan'a halk desteğinin “tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğuna” dikkat çekerken bazı seçmenlerin muhalefete de inanmadığını yazdı.
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