‘Fındıkta sömürüye son’ diyenler buluşuyor

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:43

Fındık üreticileri taleplerini dile getirmek için Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bugün bir miting gerçekleştiriyor.

Fındık üreticilerinin özelleştirme politikalarından ve ekonomik krizden dolayı yaşadıkları sorunları dile getirmek için gerçekleştirilen miting saat 15.00’te başlayacak ve mitingde Ali Asker, Mehmet Gümüş ve Fuat Saka sahne alacak. SOL Parti’nin gerçekleştireceği mitingin öncesinde bölgede yurttaşlarla geniş katılımlı toplantılar düzenlendi. Toplantılarda mitinge çağrı yapılırken üreticiler de taleplerini dile getirdi.

Fındık bizim canımız



Gürgentepe, Gölköy, Eskiköy, Aslancami, Bolaman, Yalıköy adım adım GELİYORUZ



24 Temmuz 15.00

??Fatsa Cumhuriyet meydanı pic.twitter.com/fYLyfX7D6G — SOL Parti (@solpartibilgi) July 22, 2022

Mitingin bölgedeki geniş katılımlı buluşmalardan birisi olması beklenirken üreticiler için de bir kürsü işlevi olması öngörülüyor.