‘Fındıkta sömürüye son’ diyenler buluşuyor
Fındık üreticileri artan maliyetler ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirirken uygulanan yanlış politikalardan da olumsuz etkileniyor. SOL Parti Ordu’nun Fatsa ilçesinde ‘fındığımıza sahip çıkıyoruz’ çağrısıyla yarın miting yapıyor
Fındık üreticileri taleplerini dile getirmek için Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bugün bir miting gerçekleştiriyor.
Fındık üreticilerinin özelleştirme politikalarından ve ekonomik krizden dolayı yaşadıkları sorunları dile getirmek için gerçekleştirilen miting saat 15.00’te başlayacak ve mitingde Ali Asker, Mehmet Gümüş ve Fuat Saka sahne alacak. SOL Parti’nin gerçekleştireceği mitingin öncesinde bölgede yurttaşlarla geniş katılımlı toplantılar düzenlendi. Toplantılarda mitinge çağrı yapılırken üreticiler de taleplerini dile getirdi.
Fındık bizim canımız— SOL Parti (@solpartibilgi) July 22, 2022
Gürgentepe, Gölköy, Eskiköy, Aslancami, Bolaman, Yalıköy adım adım GELİYORUZ
24 Temmuz 15.00
??Fatsa Cumhuriyet meydanı pic.twitter.com/fYLyfX7D6G
Mitingin bölgedeki geniş katılımlı buluşmalardan birisi olması beklenirken üreticiler için de bir kürsü işlevi olması öngörülüyor.
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