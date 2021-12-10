Fırtınayla dine dönmüştü: Maalesef İslam'da duramadım...
Lodosun şiddetini anlatmak için çektiği videoda "Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım" deyince Melih Gökçek'in de "Ne mutlu" diyerek görüntülerini paylaştığı sosyal medya fenomeni, bu kez lüks otomobilin direksiyonundan seslenip 'Siyasal İslam'a geçtiğini duyurdu.
Sosyal medyada mizah içerikli videolarıyla tanınan Onur Babacan, geçen ay sonu da fırtına nedeniyle zorlu anların yaşandığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçişi sonrası "Köprüye ateist girdim Müslüman çıktım" diyerek esprili bir video paylaşmış, AKP'li Melih Gökçek de Babacan'ı tebrik ederek görüntüleri paylaşmıştı.
Onur Babacan, bu kez de "siyasal islam"a geçtiğini duyurdu. Babacan, duyurusunu lüks bir otomobilin direksiyonu başında çektiği videoyla Instagram hesabından paylaştı.
Babacan videoda "Biliyorsunuz İslam'a geçişim çok hızlı oldu. Hatta o kadar hızlı oldu ki maalesef İslam'da duramadım ve hızımı alamayıp siyasal İslam'a geçtim" ifadelerini kullanıyor.
Videosunda "Siyah Passat yeter dedim ama sağolsunlar bana bunu verdiler" diyen Babacan, mesajını "Yıllardır motor tepesinde yağmur çamur rüzgar boşuna ızdırap çekmişim. Refaha kavuşmanın bu kadar kolay olduğunu bilseydim çok daha önce siyasal İslam'a geçerdim. Ben artık köprüye ateist olarak girip siyasal islamcı olarak çıkan motorcuyum. Selam ve dua ile..." diyerek tamamlıyor.
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