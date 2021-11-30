Melih Gökçek'ten 'ibretlik' paylaşım: Ateist girdim müslüman çıktım

30 Kasım 2021 Salı, 11:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı AKP'li Melih Gökçek'in lodosun vurduğu İstanbul üzerinden yaptığı 'ateizm' paylaşımı sosyal medyada gündem haline geldi.

Gökçek, İstanbul'da köprü çıkışında motosikletinden inip bir video çeken şahsın diğer motosiklet sürücülerini lodosla ilgili olarak uyarıp dikkatli olmalarını söylediği videoyu paylaştı.

Söz konusu şahıs cep telefonuyla kaydettiği görüntüde "Motosiklet kullanan arkadaşlar, biraz evvel Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçtim. Aşırı derecede rüzgar var. Denize uçmamak için çok çaba sarf ettim. Sakın ha Boğaz Köprüsü'nden geçmeyin" derken "Bakın ben ateist bir insanım. Köprünün ortalarına doğru kelime-i şehadet getirdim. Köprünün sonunda la havle vela kuvvete 'sure'sini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün" ifadelerini kullanıyor.

AKP'li Melih Gökçek de Twitter hesabından "Bugünkü fırtınada İstanbul'da köprüye ateist olarak girmiş... Müslüman olarak çıkmış... Ne mutlu... Rabbim seni kadim müslümanlardan eylesin inşaallah... Mutlaka seyredin" diyerek takipçilerini görüntüyü paylaşmaya çağırdı.







