'Fıs fıs İsmail' lakaplı Süleyman Yağcı'dan Gelecek Partisi'ne ziyaret

21 Şubat 2022 Pazartesi, 16:50

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'ni ziyaret etti.

O anları, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari-Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Üstün, paylaşımına "Kıymetli sanatçımız Fıs fıs İsmail’e ziyareti için teşekkür ediyorum" notunu düştü.

Kıymetli sanatçımız Fıs fıs İsmail’e ziyareti için teşekkür ediyorum pic.twitter.com/4X877gs5QI — Feramuz Üstün (@feramuzustun) February 21, 2022

GEÇEN YIL KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Yağcı, geçen mayıs ayında kontrol için gittiği hastanede aort damarının tıkalı olduğunu öğrenince apar topar ameliyata alınmıştı. Açık kalp ameliyatı olan Süleyman Yağcı, bir arkadaşından yediği 'dost kazığından' sonra kalp rahatsızlığı geçirdiğini söylemişti.

Yaşadıklarını anlatan oyuncu, "İnsanı tanımak ölümle eş değerdir. Bir arkadaş, bir dost sana Allah'tan sonra bir nefes olur. Bir arkadaş dost vardır ki seni zehirler, hayatını bitirir" diye konuşmuştu.

Yağcı, "Bir arkadaşıma sen de kötü çıkarsa ben Bakırköy'e tedaviye giderim dedim ve o da kötü çıktı. İnsan tanımak çok zor. 20 yıllık bir dostumdu. Benim yüreğimi aldı götürdü. Ben çok duygusal bir insanım. Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır. Tedavisi yok yani" ifadelerini kullanmıştı.