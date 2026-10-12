Fon mağdurları YENİ Parti Grubunu ziyaret etti: Murat Emir’den 'örgütlenme' çağrısı

Fon mağdurları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde YENİ Parti Grubunu ziyaret etti.

Heyeti kabul eden YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, mağdurların yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çekti.

Emir, "Herkes mağdur, herkes perişan. Zar zor biriktirmiş. Kimi okul taksitini, kimi kirasını, kimi ilaç parasını, kimi hastane parasını, kimi ev alma umudunu, kimisi araç alma umudunu, kimisi de 40 yıllık birikimini, emekli ikramiyesini yatırmış" dedi.

"455 BİN ÇOK BÜYÜK BİR RAKAM"

Emir mağdur sayısının büyüklüğüne dikkat çekerek, "455 bin çok büyük bir rakam. Böylesine büyük bir vurgunda hâlâ seyrediyorlar. Hâlâ siyasi sorumluluk almıyorlar, hâlâ hukuki sorumluluk almıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sürece ilişkin eleştirilerini sürdüren Emir, "Devlet, ‘Ben arkamı döndüm. Biraz para yatırın, takdir ettiğinizi yatırın. Ben bunu alacağım, sizi affedeceğim’ noktasına gelmiş durumda" diye konuştu.

"SİZ DE KOMİSYONDA TARAF OLMALISINIZ"

YENİ Parti olarak konuya ilişkin teklif üzerinde çalıştıklarını belirten Emir, mağdurların kurulacak komisyon çalışmalarına temsilci göndermesinin önemli olduğunu söyledi.

Emir, "Komisyon başladığında bu mesele sadece milletvekillerinin kendi aralarında konuşacakları bir mesele değil. Burada siz de bir tarafsınız. Komisyon çalışmalarında taraflar mutlaka dinlenir. Sizin de olmanız gerekir" dedi.

"SİZ BİRLEŞİRSENİZ KİMSE SİZİN KURUŞUNUZU YİYEMEZ"

Mağdurlara örgütlenme çağrısında bulunan Emir, "Sizin bir an evvel örgütlülük içerisine girmeniz, birlikte olmanız, bir güç biriktirmeniz çok önemli. Siz birleşirseniz kimse sizin kuruşunuzu yiyemez" ifadelerini kullandı.