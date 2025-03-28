Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ilk üst düzey çıkış Macron'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Avrupa için önemini vurgularken, demokratik taahhütlere bağlı kalmanın gerekliliğini dile getirdi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşananlar için “Türkiye'de özgürlüklere yönelik sistematik saldırılardan üzüntü duyduklarını” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:28

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve 30 kadar Avrupa ülkesiyle gerçekleştirdiği zirvenin sonunda Türkiye’de 19 Mart’ta başlayan süreçle ilgili konuştu.

Fransız TF1 kanalının Agence France Press’ten aktardığına göre Macron, ‘muhaliflere ve sivil topluma kovuşturmaların sistematik niteliğine’ dikkat çekti.

"İMAMOĞLU" AÇIKLAMASI

Macron, “İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak bir ihlal” dedi.

Fransa cumhurbaşkanı şunları söyledi:

“Muhalefet figürleri ve sivil toplum üyelerinin sistematik soruşturmaya tabi tutulması, haber alma ve toplanma özgürlüğüne saldırılar ve İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak ihlal ve saldırılardır. Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı var. Avrupa’nın da güvenlik konusunda üstlendiği sorumluluk için verdiği sözlere bağlı kalan ve demokratik yolu izleyen bir Türkiye’ye ihtiyacı var.”

NE OLMUŞTU?

Avrupa Konseyi dün Türkiye’deki tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasını istemişti.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #Emmanuel Macron

İlgili Haberler

Avrupa Konseyi'nden 'İmamoğlu' çağrısı

Avrupa Konseyi'nden 'İmamoğlu' çağrısı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret edecek

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret edecek
Trabzon’da ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganlarıyla yürüyüş!

Trabzon’da ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ sloganlarıyla yürüyüş!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler