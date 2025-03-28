Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması

Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:28

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:00

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve 30 kadar Avrupa ülkesiyle gerçekleştirdiği zirvenin sonunda Türkiye’de 19 Mart’ta başlayan süreçle ilgili konuştu.

Fransız TF1 kanalının Agence France Press’ten aktardığına göre Macron, ‘muhaliflere ve sivil topluma kovuşturmaların sistematik niteliğine’ dikkat çekti.

"İMAMOĞLU" AÇIKLAMASI

Macron, “İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak bir ihlal” dedi.

Fransa cumhurbaşkanı şunları söyledi:

“Muhalefet figürleri ve sivil toplum üyelerinin sistematik soruşturmaya tabi tutulması, haber alma ve toplanma özgürlüğüne saldırılar ve İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak ihlal ve saldırılardır. Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı var. Avrupa’nın da güvenlik konusunda üstlendiği sorumluluk için verdiği sözlere bağlı kalan ve demokratik yolu izleyen bir Türkiye’ye ihtiyacı var.”

NE OLMUŞTU?

Avrupa Konseyi dün Türkiye’deki tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasını istemişti.