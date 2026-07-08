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Fransa’dan NATO zirvesinde 'Avrupa’nın güvenliği' vurgusu

Fransa’dan NATO zirvesinde 'Avrupa’nın güvenliği' vurgusu

8.07.2026 10:37:00
Güncellenme:
Süleyman Tosunoğlu
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Fransa’dan NATO zirvesinde 'Avrupa’nın güvenliği' vurgusu

NATO Zirvesi’nin Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, "Avrupa’nın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini" belirterek, "değişen uluslararası güvenlik ortamında ortak hareket etmenin önemi"ne dikkat çekti.
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NATO Zirvesi’nin ikinci gününde liderler ve dışişleri bakanları, Avrupa güvenliği, Ukrayna’ya destek, savunma harcamaları ve Orta Doğu’daki son gelişmelerini ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, NATO Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda Avrupa’nın güvenlik alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Barrot, "değişen uluslararası güvenlik ortamında Avrupa ülkelerinin savunma kapasitelerini güçlendirmesinin yalnızca bölgesel değil, ittifakın geleceği açısından da önem taşıdığını" belirtti.

Barrot, Fransa ile Birleşik Krallık’ın Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim nedeniyle uluslararası deniz ticaretinin güvenliğini sağlamaya yönelik çok uluslu bir deniz güvenliği girişimi üzerinde çalıştığını açıkladı. Deniz ulaşımının kesintisiz sürdürülmesinin küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Barrot, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Zirvede Ukrayna’ya desteğin devamı, NATO’nun "caydırıcılık" kapasitesinin güçlendirilmesi, Avrupa’nın savunma harcamalarının artırılması ve Orta Doğu’daki son gelişmeler de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Fransa, Avrupa’nın savunma alanında daha güçlü ve koordineli hareket etmesinin NATO’nun bütünlüğünü destekleyeceğini, ittifak içindeki yük paylaşımını da daha dengeli hale getireceğini savundu.

İlgili Konular: #fransa #NATO zirvesi

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