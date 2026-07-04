Hakan Fidan, Trump’ın sözlerindeki o kısmı görmezden geldi: ‘Zirveye Rutte için de giderdim’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki akşam katıldığı CNN Türk yayınında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da gerçekleşecek NATO zirvesine katılımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘ERDOĞAN OLMASA GELMEZDİ’

Fidan, Trump’ın geçtiğimiz hafta kullandığı bazı sözlere de atıfla, “Amerikan yönetimi, başta Sayın Trump ve diğer yetkililer olmak üzere, Sayın Trump’ın, dolayısıyla ABD’nin NATO zirvesine katılacağını teyit ettiler. Arkasına da ‘Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Davet eden Erdoğan olmasaydı buna katılmayacaktı’ diye eklediler” sözlerini sarf etti. Fidan, programın ilerleyen dakikalarında, sunucu Hande Fırat’ın, “Yani Erdoğan aramasa Trump gelmeyecek miydi” sorusuna ise “Beyan bu… Türkiye’de olmasa ve ev sahibi cumhurbaşkanımız olmasa… Bunu kendisi beyan ettiği için söylüyorum” yanıtını verdi.

‘RUTTE İÇİN DE GİDERDİM’

Trump, Fidan’ın işaret ettiği sözleri 25 Haziran’da, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Beyaz Saray’daki kabulünde kullanmıştı. “Etkinlik Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenleniyor olmasaydı, sanırım gitmezdim” demişti. Rutte ise, “Benim için de giderdin” diye eklemişti. Trump buna yanıt olarak, “Haklısın, evet” demişti. Ardından “Son iki ayda bazı ülkelerle yaşadıklarımıza baktığımızda, (onların liderleri için) gitmezdim. Ama muhtemelen haklısın, senin (Rutte) için giderdim. Fakat pek çoğu için gitmezdim” diye konuşmuştu. Trump, en sonunda, “O (Erdoğan) beni aradı, ‘Lütfen, bu etkinlik Türkiye’de. Senin de orada olman lazım. ABD orada olmalı’ dedi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygımdan ötürü oraya gidiyorum” sözlerini sarf etti.

BÜTÜN ZİRVELERE KATILDI

Bakan Fidan’ın, Trump’ın bazı sözlerini alıntılarken bazılarını görmezden gelmesi dikkat çekti. Üstelik Trump, ABD Başkanı olduğu sürece NATO zirvelerinin tamamına katıldı. 2017’deki ilk döneminden itibaren NATO’yu yüksek sesle eleştiren Trump, 2017 ve 2018’de Brüksel, 2019’da Londra düzenlenen zirvelere gitti. 2020’de pandemi nedeniyle zirve yapılmadı. 2021’in başında başkanlık görevi sona erdi. 2025’te yeniden göreve başlayan Trump, geçen yıl Lahey’de düzenlenen zirveye de katıldı.