'Freni patlamış kamyon gibi'
Lider değişikliği yaşanan İYİ Parti’de kafa karışıklıkları sürüyor. Parti kaynakları, lider değişiminin partide heyecan yaratmadığını kaydediyor.
Yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu, dün milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleri ile buluştu. Dervişoğlu’nun toplantıda “birleştirici bir dil kullanarak” küskünlerin partiye geri döndürülüceğini dile getirdiği öğrenildi.
Dervişoğlu, bugün Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yarın da CHP lideri Özgür Özel’le bir araya gelecek. Ziyaretler, İYİ Parti’de yumuşama sürecine geçilmesi ve “eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in izlediği muhalefetle kavga siyasetinin son bulması” isteğinin partide baskın olması şeklinde yorumlanıyor.
Bazı parti kaynaklarıysa partinin toparlanamaz bir hale geldiğini vurguluyor. Partinin “Freni patlamış kamyon gibi uçurum aşağı gittiğini” kaydeden kaynaklar, lider değişiminin partide heyecan yaratmadığını savunuyor. Dervişoğlu’nun Akşener’den sonra düşük profilli kaldığı da kulislerde konuşulanlar arasında. Ayrıca partinin milletvekillerinden CHP’ye geçecek isimlerin olduğu da iddia ediliyor. “Gidecek partisi olmayan” isimlerin de kafa karışıklığının sürdüğü ifade ediliyor.
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