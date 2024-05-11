İYİ Parti’de birçok il teşkilatının kâğıt üzerinde olduğu iddia edildi
İYİ Parti’de olağanüstü kurultay sonrası kan kaybı sürüyor.
Partide son olarak İzmir İl Başkanlığı’ndan 10 bin üyenin istifa ettiği iddia edildi. İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ise iddiaları yalanlayarak, “Kurultay sonrasında istifa sayımız 400 civarında. İstifalar nedeniyle ‘İYİ Parti bitti’ yaygarasını oluşturacak bir oranda istifa yok” dedi.
Kurultay sonrası istifa eden eski Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman da Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.
Kayseri il teşkilatından da yoğun istifalar yaşandığını belirten Sebati Ataman, “Her gün arayanlar var. İstifalar her geçen gün artıyor” dedi. Ataman partinin birçok il teşkilatının kâğıt üzerinde olduğunu, ancak içinin boşaldığını öne sürdü.
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