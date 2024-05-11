İYİ Parti’de birçok il teşkilatının kâğıt üzerinde olduğu iddia edildi

İYİ Parti’de olağanüstü kurultay sonrası kan kaybı sürüyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 11.05.2024 - 04:00
İYİ Parti’de birçok il teşkilatının kâğıt üzerinde olduğu iddia edildi
Abone Ol google-news

Partide son olarak İzmir İl Başkanlığı’ndan 10 bin üyenin istifa ettiği iddia edildi. İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ise iddiaları yalanlayarak, “Kurultay sonrasında istifa sayımız 400 civarında. İstifalar nedeniyle ‘İYİ Parti bitti’ yaygarasını oluşturacak bir oranda istifa yok” dedi.

Kurultay sonrası istifa eden eski Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman da Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri il teşkilatından da yoğun istifalar yaşandığını belirten Sebati Ataman, “Her gün arayanlar var. İstifalar her geçen gün artıyor” dedi. Ataman partinin birçok il teşkilatının kâğıt üzerinde olduğunu, ancak içinin boşaldığını öne sürdü.


istifa haberleri teşkilat haberleri değerlendirme haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Dertleri unutun yeni anayasa yapacağız' diyenlere sesleniyorum...

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Dertleri unutun yeni anayasa yapacağız' diyenlere sesleniyorum...
İYİ Parti'de kurultay krizi büyüyor! İzmir teşkilatında 400 üye istifa etti

İYİ Parti'de kurultay krizi büyüyor! İzmir teşkilatında 400 üye istifa etti
Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'

Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı: Raporla ilgili skandal iddia!

Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı: Raporla ilgili skandal iddia!
Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer

Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank... İşlem ücreti yok! 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank... İşlem ücreti yok! 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor

Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor
İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi
Tarihçi İlber Ortaylı uyardı: 'Suriyeliler parti kurabilir'

Tarihçi İlber Ortaylı uyardı: 'Suriyeliler parti kurabilir'
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu