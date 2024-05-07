İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ile toplantı yaptı.

DHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 01:08
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ile toplantıda bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 5. Olağanüstü Kurultay'ın ardından görevlerine başlayan Başkanlık Divanı Üyeleri ile parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

 


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