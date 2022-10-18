Fuat Oktay, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu kabul etti

18 Ekim 2022 Salı, 18:32

6 Ekim 2022'de Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı. Lefkoşa Büyükelçiliği yapacak olan Feyzioğlu daha önce diplomatik bir görevde bulunmamıştı. Feyzioğlu'nun büyükelçilik görevine atanmasına çok sayıda siyasi tepki göstermişti. Feyzioğlu'nun yeni görevi, çoklu baro seçimleri sonrası iktidara yaklaşması ve "ödüllendirildi" yorumlarına neden olmuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Metin Feyzioğlu'nu kabul etti. Oktay'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, Fevzioğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarı dilediği bildirildi.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Feyzioğlu'nun annesi doğumdan iki saat sonra yaşamını yitirince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA GİDEN SÜREÇ

Metin Feyzioğlu, 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü. Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanlık Seçimleri'ne aday oldu. Ardından 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

53 yaşındaki Metin Feyzioğlu 6 Ekim 2022 tarihi itibariyle Lefkoşa Büyükelçisi oldu.

ERDOĞAN'DAN FEYZİOĞLU'NA: "EDEPSİZLİK YAPIYORSUN"

Metin Feyzioğlu, geçmişte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya gelmişti. Erdoğan, Danıştay'ın 146'ncı yıldönümü törenlerinde dönemin Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na "Edepsizlik ediyorsun" diyerek salonu terk etmişti. Erdoğan, oturduğu yerden ''Yanlış konuşuyorsun'' diyerek Feyzioğlu'nun konuşmasını böldü. Feyzioğlu da Erdoğan'a ''Neyi yanlış konuşuyorum Sayın Başbakan'ım?'' diye sordu. Bunun üzerine Başbakan da ''Böyle bir edepsizlik olmaz ki'' demişti.

Feyzioğlu, kürsüden ''Ben edepsizlik yapmadım, kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam. Çok yapıcı bir konuşmaydı” yanıtını vermişti. Bunun ardından dönemin Cumhurbaşkanı Gül'ün engellemeye çalışmasına rağmen Erdoğan, oturduğu yerden ayağa kalkarak “Böyle bir yasal hakkın yok. Ama maalesef biz tüzükle böyle bir şeye söz veriyoruz. Siyasi konuşma yapıyorsun, 25 dakika Sayın Başkan konuştu. 1 saattir sen konuşuyorsun. Van ile ilgili söylediklerin baştan aşağıya yalan. Bütün kinini kusuyor adam'' diye konuşmuştu.

Erdoğan daha sonra konferans salonunu terk etmişti.

BUZLAR ERİDİ

2016 yılına gelindiğinde ise Erdoğan ve Feyzioğlu arasındaki buzlar eridi. Saray’da düzenlenen barolar toplantısında, Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını sık sık anmıştı. Darbe girişimi gecesi Erdoğan’ı televizyonda gördüklerini ifade eden Feyzioğlu, “Sizin televizyonda yaptığınız açıklamayı dinlediğimizde de yüreğimiz ferahladı ve bu girişimin püskürtüleceğini anladık. Liderliğiniz sayesinde darbe püskürtüldü” demişti.

"ÇOK ŞÜKÜR DEĞİŞTİM"

2021 yılına gelindiğinde Feyzioğlu, Hürriyet gazetesine verdiği söyleşide, "Bana diyorlar ki, ‘Sen değiştin’. Evet ben değiştim, tabii değiştim. Çok şükür değiştim. Benim sabahımla akşamım aynıysa, sabahtan akşama kadar geçen vaktimi ziyan etmişimdir. Tabii ki değişeceğiz, her gün bir şey öğreneceğiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.