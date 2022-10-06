Büyükelçi olarak atanan Metin Feyzioğlu kim, kaç yaşında? Metin Feyzioğlu'nun gezi konuşması ve sonrası...

06 Ekim 2022 Perşembe, 15:42

Büyükelçiler kararnamesine göre eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi oldu. İşte, gündemdeki isme dair öne çıkanlar...



METİN FEYZİOĞLU KİM, KAÇ YAŞINDA?



Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Feyzioğlu'nun annesi doğumdan iki saat sonra yaşamını yitirince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA GİDEN SÜREÇ

MetiN Feyzioğlu, 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü. Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanlık Seçimleri'ne aday oldu. Ardından 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.



53 yaşındaki Metin Feyzioğlu 6 Ekim 2022 tarihi itibariyle Lefkoşa Büyükelçisi oldu.

METİN FEYZİOĞLU'NUN SİYESETTEKİ İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

2014 yılında gerçekleşen Danıştay’ın 146. Yıldönümü törenleri sırasında dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Feyzioğlu'nun 'Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren gençleri' andığı konuşmasını oturduğu yerden kalkıp "Yanlış konuşuyorsun" diyerek bölmüştü. Erdoğan, Feyzioğlu'na "Böyle bir edepsizlik olmaz ki" demişti.

Erdoğan, "Böyle bir yasal hakkın yok. ama maalesef biz tüzükle böyle bir şeye söz veriyoruz. Siyasi konuşma yapıyorsun, 25 dakika Sayın Başkan konuştu. 1 saattir sen konuşuyorsun. Van ile ilgili söylediklerin baştan aşağıya yalan'' diye konuşarak, oldukça öfkelendi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sakinleştirme çabalarına rağmen kalkıp salonu terk etmek üzere hareketlendi. Metin Feyzioğlu, Erdoğan’ın tepkileri üzerine “Kızmayın Sayın Başbakanım. Yapıcı bir konuşma yapıyorum, edepsizlik yapan ben değilim” diyerek yanıt verdi. Bu sırada ayağa kalkarak sahneye yönelen Erdoğan, tepkilerini sürdürdükten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlikte dışarı çıktı. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de arkalarından geldi.

Yaşanan gerginlikten sonraki günlerde düzenlediği istişare toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı siyasete girmeye davet etti. Konuşmasında sık sık Feyzioğlu’nu eleştiren Başbakan, ‘"Danıştay’da konuşan zat 1 Mayıs’a gidiyor. Sana ne 1 Mayıs’tan. Kadıköy Meydanı'nı söylemiyorsun, orada bir olay olmadı onu niye söylemiyorsun. Derdiniz Emek Bayramı’nı kutlamak değil sadece terörize etmek. Bu kutlamayı yapmayın demedik ki, size yer gösterdik. Dürüst konuşmuyorsan istediğin kadar profesör ol. Sen nasıl hukuk adamısın ya? Çıkar cübbeni siyasete gir" demişti.



Feyzioğlu, yaşanan bu tartışmalardan bir süre sonra muhalif kimliğinden aniden çıkarak, Erdoğan'ı ve AKP'yi desteklemeye başladı.

KAYBEDİLEN BAŞKANLIĞIKTAN SONRA

Geçen yıl gerçekleşen TTB seçimlerinde iktidara yakınlığı nedeniyle eleştirilen Metin Feyzioğlu seçimi kaybetmişti. O dönem birçok isim Metin Feyzioğlu'nu eleştirirken, Feyzioğlu'nun yaşadığı mağlubiyet gündemi epey meşgul etmişti.