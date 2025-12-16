Cumhuriyet Gazetesi Logo
Furkan Torlak'ın istifasıyla Cem Küçük de 'açıldı': 'Uyuşturucu testinden geçmeli, neler çevirdiğini biliyoruz'

Furkan Torlak'ın istifasıyla Cem Küçük de 'açıldı': 'Uyuşturucu testinden geçmeli, neler çevirdiğini biliyoruz'

16.12.2025 10:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Furkan Torlak'ın istifasıyla Cem Küçük de 'açıldı': 'Uyuşturucu testinden geçmeli, neler çevirdiğini biliyoruz'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak için uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söyledi. Küçük, yolsuzluk imasında bulunduğu Torlak'a "Neler yaptığın, arsaları kapattığın biliniyor" diye seslendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'la ilgili AKP'ye yakın TGRT Haber'in yorumcularından Cem Küçük bir takım iddialarda bulundu. 

Küçük, Medya Kritik isimli programda yaptığı konuşmada, "Furkan Torlak için şunu söyleyeyim: Ben daha önce benim hakkımda defalarca Külliye'de yaygara yaptığını biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Bu HAS Parti ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara turizm bakanlığına gitmişler tutmamışlar, başka bakanlığa gitmiş oradan Fahrettin Bey de sağolsun gider ayak onu Dezenformasyonla Mücadele'nin başına atamış. O 2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde..." dedi.

"NELER ÇEVİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Küçük, "Bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Yani Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı belgeleriyle de mevcut. Neler yaptığın arsaları kapattığın biliniyor" sözleriyle devam etti. 

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah gazetesi, "uyuşturucu" soruşturmasından tutuklanan, örgüt kurmakla ve 'kadınları cinsel ilişkiye sokarak maddi menfaat etmekle' suçlanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında bir kadının ifadesini servis etti. Haberde, kadının "Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık" ifadeleri yer almıştı. 

Haber sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı DMM Koordinatörü Furkan Torlak, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İlgili Konular: #CEM Küçük #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

İlgili Haberler

‘Hiç kullanmadım’ demişti: Mehmet Akif Ersoy’un ‘uyuşturucu testi’ sonuçlandı
‘Hiç kullanmadım’ demişti: Mehmet Akif Ersoy’un ‘uyuşturucu testi’ sonuçlandı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un verdiği uyuşturucu testinin sonucu ‘pozitif’ çıktı. Ersoy ifadelerinde hiç uyuşturucu kullanmadığını söylemişti. Adli Tıp Kurumu analiz sonuçlarını paylaştı. İşte ayrıntılar...
2 sevgili uyuşturucu ile yakalanınca soruşturma genişledi: 5 kişi tutuklandı
2 sevgili uyuşturucu ile yakalanınca soruşturma genişledi: 5 kişi tutuklandı Zonguldak'ta satıcılara uyuşturucu dağıtmak için geldiği öne sürülen E.K. ile sevgilisi N.N.A., polisten kaçmaya çalışırken uyuşturucu maddelerle yakalandı. Genişleyen soruşturma kapsamında polis, toplamda 3 kilo 252 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 152 ecstasy hap ele geçirirken, toplam 5 şüpheli tutuklandı.
'Mehmet Akif Ersoy' soruşturmasında adı geçmişti... İletişim Başkanlığı'ndaki görevinden istifa eden Furkan Torlak hakkında çarpıcı iddialar: 'Hakime talimat verdi'
'Mehmet Akif Ersoy' soruşturmasında adı geçmişti... İletişim Başkanlığı'ndaki görevinden istifa eden Furkan Torlak hakkında çarpıcı iddialar: 'Hakime talimat verdi' İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin "Mehmet Akif Ersoy" ile ilgili haberinden sonra İletişim Başkanlığı’ndaki görevinden istifa eden Furkan Torlak’ın, “İstediği ismin kapsamlı kişisel verilerine ulaştığı ve hakime talimat verdiği” iddia edildi.