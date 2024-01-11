Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanmıştı: O isim HÜDA PAR'ın adayı oldu
Hizbullah tarafından katledilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'ın Bismil Belediye Başkanı adayı olarak açıklandı.
HÜDA PAR, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ve 5
koruma polisinin katledildiği suikast davasında Hizbullah üyeliği ile
yargılanan Ali Bilmez’i Diyarbakır Bismil’de Belediye Başkan Adayı olarak
açıkladı.
Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, 1990’lı
yıllar ve 2000’li yılların başında domuz bağları, siyasi cinayetler ve faili
meçhuller ile anılan Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen HÜDA PAR Şanlıurfa’da
düzenlediği ‘Aday Tanıtım Programı’nda, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Kahta,
Ceylanpınar, Eğil ve Bismil belediye başkan duyurdu.
Programda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak
HÜDA PAR Şanlıurfa eski İl Başkanı Emin Özaslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkan adayı olarak HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili
Faruk Dinç, Siirt Belediye Başkan adayı olarak ise Abdurrahman Özcan açıklandı.
HÜDA PAR Diyarbakır Bismil’de ise İlçe Belediye Başkan adayı
olarak HÜDA PAR Bismil eski İlçe Başkanı Ali Bilmez’i aday gösterdi.
Partinin aday gösterdiği Bilmez’in ismi 5 polis memuru ile
birlikte şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü A. Gaffar Okkan’a suikast
iddianamesinde geçiyor.
NE OLMUŞTU?
Hizbullah tarafından öldürülen Okkan cinayetinde Hizbullah
üyeliğinden tutuklu yargılanan Ali Bilmez hakkında 15 yıla kadar hapis istenmişti.
İddianamede, Ali Bilmez hakkında TCK’nin 168/2. maddesi uyarınca 15’er yıl hapis cezası istenmişti. Okkan cinayeti sanıklarından Ali Bilmez mahkeme tarafından tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı.
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