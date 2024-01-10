HÜDA PAR’dan üç büyükşehirde AKP’ye destek kararı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:13

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:13

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara ve İstanbul’da AKP’yi Cumhur İttifakı adayını destekleyeceklerini açıkladı. Yapıcıoğlu, “İzmir’de de muhtemelen benzer bir şey olacak” dedi.

25 TV kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Birkaç büyükşehirde destekleme kararı aldık. Diğer yerlerin çoğunda HÜDA PAR’ın kendi logosuyla, kendi ismiyle, kendi adaylarıyla seçimlere girmesi konusunda bir karara vardık ve bu kararımızı da kamuoyuyla paylaştık. İstanbul ve Ankara’da Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek vereceğiz. İzmir’de de muhtemelen benzer bir şey olacak” ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu “Bazı yerlerde, bazı seçim çevrelerinde, bazı illerde olabilir, bazı ilçelerde olabilir hatta bazı beldelerde olabilir, orada farklı partiler ya da farklı gruplarla bazı ittifaklar gelişebilir. Onu zaman gösterecek” dedi.

Yapıcıoğlu, Şanlıurfa’da düzenleyecekleri aday tanıtım programıyla bazı illerin belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.