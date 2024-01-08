HÜDA PAR'dan 'Hamas'a selam' yürüyüşü: Tevhid bayraklarıyla 'cenk, cihat, şehadet' sloganları atıldı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:19

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:21

Batman'da HÜDA PAR Gençlik Kolları öncülüğünde Çarşı Mahallesi Gök Taksi'de bir araya gelen kalabalık, 'Selahaddin Eyyubi´nin torunları Gazze için yürüyor' temasıyla Gülistan Caddesi´ne kadar yürüdü.

TEVHİD BAYRAĞI TAŞINDI

Yürüyüş sırasında sık sık İsrail aleyhine sloganlar atılırken, 'Tevhid' bayrağı taşıyan 2 atlı yürüyüşün başında ilerledi. Eylemciler sık sık "Cenk, cihat, şehadet" sloganı attı.

DHA'nın aktardığına göre basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Sason İlçe Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy, "Filistin meselesi ümmetin ortak meselesidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır. HÜDA PAR olarak tekrar ediyoruz; Kudüs davası davamızdır. Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Onlar yalnız ve sahipsiz değildir" dedi.