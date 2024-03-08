'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark
Yerel seçimlere sayılı günler kala 10 İstanbul anketinin ortalaması alındı. Ortaya çıkan verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un arasındaki fark 1 puandan az. İşte ayrıntılar...
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi, kamuoyu anketleri yakından takip edilmeye devam ediyor.
Son olarak; sosyal medyada veri analizleri paylaşan MDRaporlar isimli hesap yerel seçimler için İstanbul kapsamlı yapılan 10 anketin ortalamasını aldı.
ASAL, DİEN, HBS, MetroPOLL, Optimar, ORC, Özdemir, PİAR, SONAR ve TÜSİAR'ın şubat ayı anketlerine göre, İstanbul'da yarışan adayların aldıkları puanlar belli oldu.
Buna göre:
Mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 40,9
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum: Yüzde 40,3
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 5,6
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 4,2
Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2,9
Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,8
Memleket Partisi adayı Berk Hacıgüzeller: Yüzde 1,3
Saadet Partisi adayı Birol Aydın: Yüzde 0,9 oranında oy aldı.
İşte MD Raporlar tarafından paylaşılan o veri tablosu...
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