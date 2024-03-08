'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

Yerel seçimlere sayılı günler kala 10 İstanbul anketinin ortalaması alındı. Ortaya çıkan verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un arasındaki fark 1 puandan az. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2024 Cuma, 13:41
'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi, kamuoyu anketleri yakından takip edilmeye devam ediyor. 

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

Son olarak; sosyal medyada veri analizleri paylaşan MDRaporlar isimli hesap yerel seçimler için İstanbul kapsamlı yapılan 10 anketin ortalamasını aldı.

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

ASAL, DİEN, HBS, MetroPOLL, Optimar, ORC, Özdemir, PİAR, SONAR ve TÜSİAR'ın şubat ayı anketlerine göre, İstanbul'da yarışan adayların aldıkları puanlar belli oldu.

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

Buna göre:

Mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 40,9

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum: Yüzde 40,3

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 5,6

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 4,2

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,8

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

Memleket Partisi adayı Berk Hacıgüzeller: Yüzde 1,3

Saadet Partisi adayı Birol Aydın: Yüzde 0,9 oranında oy aldı.

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

İşte MD Raporlar tarafından paylaşılan o veri tablosu...

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