ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: Dikkat çeken oy oranları...

Yerel seçimlere sayılı günler kala; ORC Araştırma şirketi, Uşak, Adana, Nevşehir ve Isparta’da yaptığı anketlerin sonuçlarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:42
ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: Dikkat çeken oy oranları...
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Son olarak ORC Araştırma şirketi, Uşak, Adana, Nevşehir ve Isparta’da seçim anketi gerçekleştirdi.

Uşak’ta yapılan yerel yönetimler araştırmasında seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Yüzde 32,5 AKP’nin adayı Mehmet Çakın dedi; yüzde 30,9 İYİ Parti adayı Muhammet Gür, yüzde 21,9 CHP adayı Özkan Yalım, yüzde 10,1 kararsızım derken; diğer adaylara oy verenlerin oranı da yüzde 4,6 oldu.

Adana’da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Yüzde 34,1 CHP’nin adayı Zeydan Karalar derken; yüzde 27,7 AKP’nin adayı Mehmet Kocaispir, yüzde 24,5 İYİ Partili Ayyüce Türkeş, yüzde 4,5 DEM Parti adayı Mahfuz Güleryüz dedi. Yüzde 6,7 kararsız kalırken, diğer isimlere oy verenlerin oranı yüzde 2,5 oldu.

Nevşehir’de yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Yüzde 30,6 ile İyi Parti’nin adayı Rasim Arı önde olurken, onu yüzde 24,1 ile AKP’nin adayı Mehmet Savran takip etti. Yüzde 19,8 MHP’li Adnan Doğu, yüzde 15,2 CHP’li Mehmet Bilgin dedi. Yüzde 7,8 kararsız olduğunu söylerken, diğer adaylara oy vereceklerin oranı yüzde 2,5 oldu.

Isparta’da da seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Yüzde 28,8 AKP’li Şükrü Başdeğirmen dedi. Onu hemen ardından İYİ Partili Ahmet Tural yüzde 27,2 ile takip etti. Yüzde 19,2 MHP’li Ziya Günaydın, yüzde 15,4 CHP’li Atakan Yazgan dedi. Kararsızların oranı yüzde 6,5 olurken, diğer adaylara oy vereceğini söyleyenlerin oranı da yüzde 2,9 oldu.


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