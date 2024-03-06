ALF Araştırma son 'İstanbul' anketini paylaştı: Fark 1 puan...

Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:03

Güncelleme: 06.03.2024 - 15:03

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala; seçim anketleri de merak edilmeye devam ediyor.

Adaylar sahada olmayı sürdürürken; kamuoyu anketleri de hem seçmenler hem de siyasiler tarafından yakından takip ediliyor.

Son olarak ALF Araştırma şirketi, 21 Şubat 4 Mart tarihlerinde İstanbul'da yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

4 bin 400 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.

FARK 1 PUAN

Anketin sonuçları şöyle...