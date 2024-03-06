ALF Araştırma son 'İstanbul' anketini paylaştı: Fark 1 puan...
ALF Araştırma şirketi, İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'a yaklaşık 1 puan fark atıyor.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala; seçim anketleri de merak edilmeye devam ediyor.
Adaylar sahada olmayı sürdürürken; kamuoyu anketleri de hem seçmenler hem de siyasiler tarafından yakından takip ediliyor.
Son olarak ALF Araştırma şirketi, 21 Şubat 4 Mart tarihlerinde İstanbul'da yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
4 bin 400 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.
FARK 1 PUAN
Anketin sonuçları şöyle...
- CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8 (2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu, İstanbul'da yüzde 48,80 oy almıştı)
- Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum: Yüzde 36,9 (2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 48,55 oy aldı)
- DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,6
- İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 4,3
- Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4,1
- Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 4
- Kararsız: Yüzde 5,2
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