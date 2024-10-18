Araştırma şirketinden çarpıcı anket: Özgür Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
Asal Araştırma şirketi, yaptığı yeni anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Asal Araştırma, 22-29 Eylül 2024 tarihlerinde 2 bin 520 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği anketi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ankette katılımcılara, "Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?" sorusu soruldu.
Her parti seçmeninden görüş alınan ankette, CHP seçmenin yüzde 75,5 oran ile Özel'i onayladığı görüldü.
Özel'i onaylamayan partilerde ilk iki sırayı MHP ve AKP seçmenlerinin alması ise dikkat çekti.
Anketin genel sonuçları ise şu şekilde yer aldı:
- Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?
Onaylıyorum: Yüzde 37.3
Onaylamıyorum: Yüzde 52.5
Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum: Yüzde 10.2
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