MetroPOLL'den çarpıcı anket! Tek bir cevap öne çıktı: Yurttaşın 'güveni' kalmadı!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:32

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:35

Türkiye'de sonu gelmeyen kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet vakaları, kayıp çocuklar ve hayvan katliamları, "güvenlik" problemini bir kez daha tartışmaya açtı.

Onlarca suç kaydı şahıslar serbest bırakılırken; iktidar kanadı ise toplumda bir "cezasızlık algısı" olduğunu iddia etmeyi sürdürüyor.

Son olarak seçimlerden önce paylaştığı anket sonuçlarıyla yurttaşın nabzını tutan MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin CEO’su Özer Sencar, son olarak sosyal medya hesabından son gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

SEÇMENLERIN YARISINDAN FAZLASI 'TÜRKİYE GÜVENLİ DEĞİL' DİYOR

12-19 Eylül tarihleri arasında, 2,47 hata payı ile toplam bin 576 kişiyle yapılan ankete göre; yurttaşların yüzde 58,5'i "Türkiye güvenli bir ülke mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

"Evet" diyenlerin oranı ise 39,1 oldu.

İşte Sencar'ın paylaştığı anket: