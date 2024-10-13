ORC Araştırma'dan yeni anket: En güvenilir 20 milletvekili kim?
ORC Araştırma yeni anketini kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusu yöneltildi.
ORC Araştırma son anketini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankette yurttaşlara 'güvendiği' milletvekilleri soruldu.
Yapılan anketin sonuçlarına göre 20 kişilik listede 6 CHP, 5 AKP, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP milletvekili yer aldı.
Listede en güvenilir milletvekili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olurken sıralama şu şekilde yer aldı:
"VATANDAŞLARIN EN GÜVENDİĞİ— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) October 13, 2024
20 MİLLETVEKİLİ"
Katılımcılara, Oy Verdiginiz Siyasi Partide En Güvendiginiz Milletvekilleri Kimlerdir? Sorusu Yöneltilmiştir.
Listeye giren Milletvekillerinin
Parti Dagılımı ise şu şekildedir;
6 Chp
5 Ak Parti
3 İyi Parti
2 Mhp
2 Dp
1 Dem
1 Tip pic.twitter.com/LFSWqgdC6N
Etiketler: #orc araştırma #ORC #milletvekilleri
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