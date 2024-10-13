ORC Araştırma'dan yeni anket: En güvenilir 20 milletvekili kim?

ORC Araştırma yeni anketini kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusu yöneltildi.

ORC Araştırma'dan yeni anket: En güvenilir 20 milletvekili kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 22:48

ORC Araştırma son anketini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankette yurttaşlara 'güvendiği' milletvekilleri soruldu.

Yapılan anketin sonuçlarına göre 20 kişilik listede 6 CHP, 5 AKP, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP milletvekili yer aldı.

Listede en güvenilir milletvekili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olurken sıralama şu şekilde yer aldı:


Etiketler: #orc araştırma #ORC #milletvekilleri

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