ORC Araştırma'dan yeni anket: En güvenilir 20 milletvekili kim?

Yayınlanma: 13.10.2024 - 22:48

Güncelleme: 13.10.2024 - 22:48

ORC Araştırma son anketini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankette yurttaşlara 'güvendiği' milletvekilleri soruldu.

Yapılan anketin sonuçlarına göre 20 kişilik listede 6 CHP, 5 AKP, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP milletvekili yer aldı.

Listede en güvenilir milletvekili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olurken sıralama şu şekilde yer aldı: