'Müzede Bir Gece' filminin yıldızı Bill Cobbs hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca 200'den fazla yapımda yer alan oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 13:25
'Müzede Bir Gece' filminin yıldızı Bill Cobbs hayatını kaybetti
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"Müzede Bir Gece", "Bodyguard" ve "Sopranos" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşına hayatını kaybetti. Cobbs'un doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildi. 

Kariyeri boyunca Coen Biraderler ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışan Bill Cobbs, Whitney Houston'ın ikonik filmi "Bodyguard"da Houston'ın canlandırdığı karakterin menajerine hayat vermişti.

Cobbs daha sonra "The Hudsucker Proxy", "Sunshine State", "Air Bud" gibi filmlerde de rol aldı. Oyuncu yer aldığı sinema filmlerinin yanı sıra "Sopranos", "West Wing", "Six Feet Under" ve "Susam Sokağı" gibi yapımlarda da yer aldı. 


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