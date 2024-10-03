Fark kapanıyor: ORC Araştırma son anketini yayımladı
ORC Araştırma şirketi, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre AKP ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu.
ORC Araştırma, eylül ayında 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Anketin sonuçları ise şöyle:
AKP: Yüzde 30,9
CHP: Yüzde 30,3
Bu sonuçlara göre AKP ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 oldu.
AKP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 35,61; CHP ise 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,33 oy almıştı.
Anketin diğer sonuçları ise şu şekilde yer aldı:
MHP: Yüzde 11,4
DEM Parti: Yüzde 8,5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9
İYİ Parti: Yüzde 3,9
Zafer Partisi: Yüzde 3,6
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3
TİP: Yüzde 1,4
Diğer: Yüzde 2,8.
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