Fark kapanıyor: ORC Araştırma son anketini yayımladı

Fark kapanıyor: ORC Araştırma son anketini yayımladı

ORC Araştırma şirketi, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre AKP ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 18:28
Fark kapanıyor: ORC Araştırma son anketini yayımladı

ORC Araştırma, eylül ayında 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Fark kapanıyor: ORC Araştırma son anketini yayımladı

Anketin sonuçları ise şöyle:

AKP: Yüzde 30,9

Fark kapanıyor: ORC Araştırma son anketini yayımladı

CHP: Yüzde 30,3

Bu sonuçlara göre AKP ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 oldu.

Fark kapanıyor: ORC Araştırma son anketini yayımladı

AKP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 35,61; CHP ise 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,33 oy almıştı.

Fark kapanıyor: ORC Araştırma son anketini yayımladı

Anketin diğer sonuçları ise şu şekilde yer aldı:

MHP: Yüzde 11,4

DEM Parti: Yüzde 8,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3

TİP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,8.

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