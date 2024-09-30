Aralarında 'Osman Gökçek' de var... Anket: AKP'nin 'en sevilen' milletvekilleri

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:44

Güncelleme: 30.09.2024 - 18:46

ORC Araştırma Şirketi, 23-26 Eylül'de 9 bin 280 kişiyle bir anket yaptı.

Yapılan araştırmada, sevilme oranı yüzde 30'un üzerindeki 10 AKP Milletvekilleri kamuoyu ile paylaşıldı. Şirket, daha önce CHP Milletvekilleri ile aynı anketi yapmış ve kamuoyu ile paylaşmıştı.

İŞTE EN SEVİLEN 10 AKP'Lİ MİLLETVEKİLİ

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Yüzde 40,6

AKP İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir: Yüzde 37,4

AKP Trabzon Milletvekili Mustafa Şen: Yüzde 35,7

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank: Yüzde 35,1

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek: Yüzde 33,8

AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin: Yüzde 32,2

AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik: Yüzde 31,6

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Çankırı: Yüzde 31,4

AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan: Yüzde 30,9

AKP Adıyaman Milletvekili Yüzde 30,7.

CHP'DE İSE SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE İDİ:

Araştırma şirketi, CHP anketini şu ifadeler ile kamuoyuna paylaşmıştı:

"23-26 Eylül'de 7400 kişi ile yapılan araştırmada, sevilme oranı %30'un üzerindeki 10 CHP Milletvekili bu şekilde sıralanmıştır."