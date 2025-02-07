Listede sürpriz isim: AKP'li seçmen en çok bu siyasetçileri seviyor
ORC Araştırma 6 bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği yeni anketini kamuoyu ile paylaştı. Anketin konusunu 'AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler' başlığı oluşturdu.
ORC Araştırma 1-5 Şubat 2025 tarihlerinde 41 ilden 6 bin 100 katılımcı ile yaptığı yeni anketini sosyal medya üzerinden paylaştı.
Ankette AKP'ye oy veren seçmenlere 'sevdiği siyasetçiler' sorusu yöneltildiği belirtildi.
Ayrıca ankette genel başkanların dahil edilmediği ve öne çıkan ilk 10 ismin yer aldığı, şirket tarafından açıklandı.
Listede geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden ve AKP'ye katılan Kürşad Zorlu'nun da yer alması dikkat çekti.
İşte AKP'li seçmenin sevdiği 10 siyasetçi:
10 - AKP Milletvekili Kürşad Zorlu
9 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
8 - Eski Başbakan Binali Yıldırım
7 - AKP Milletvekili Süleyman Soylu
6 - AKP Milletvekili Ömer Çelik
5 - AKP Milletvekili Hüseyin Yayman
4 - AKP Milletvekili Mustafa Şen
3 - AKP Milletvekili Osman Gökçek
2 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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