Listede sürpriz isim: AKP'li seçmen en çok bu siyasetçileri seviyor

Listede sürpriz isim: AKP'li seçmen en çok bu siyasetçileri seviyor

ORC Araştırma 6 bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği yeni anketini kamuoyu ile paylaştı. Anketin konusunu 'AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler' başlığı oluşturdu.

Haber Merkezi
07 Şubat 2025 Cuma, 19:29
Listede sürpriz isim: AKP'li seçmen en çok bu siyasetçileri seviyor

ORC Araştırma 1-5 Şubat 2025 tarihlerinde 41 ilden 6 bin 100 katılımcı ile yaptığı yeni anketini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Listede sürpriz isim: AKP'li seçmen en çok bu siyasetçileri seviyor

Ankette AKP'ye oy veren seçmenlere 'sevdiği siyasetçiler' sorusu yöneltildiği belirtildi. 

Listede sürpriz isim: AKP'li seçmen en çok bu siyasetçileri seviyor

Ayrıca ankette genel başkanların dahil edilmediği ve öne çıkan ilk 10 ismin yer aldığı, şirket tarafından açıklandı.

Listede sürpriz isim: AKP'li seçmen en çok bu siyasetçileri seviyor

Listede geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden ve AKP'ye katılan Kürşad Zorlu'nun da yer alması dikkat çekti.

Listede sürpriz isim: AKP'li seçmen en çok bu siyasetçileri seviyor

İşte AKP'li seçmenin sevdiği 10 siyasetçi:

10 - AKP Milletvekili Kürşad Zorlu

9 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

8 - Eski Başbakan Binali Yıldırım

7 - AKP Milletvekili Süleyman Soylu

6 - AKP Milletvekili Ömer Çelik

5 - AKP Milletvekili Hüseyin Yayman

4 - AKP Milletvekili Mustafa Şen

3 - AKP Milletvekili Osman Gökçek

2 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

ANKET anket sonuçları seçim anketi

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