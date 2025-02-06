Anket: AfD, eşcinsel Alman erkekleri arasında birinci tercih.

Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 06.02.2025 - 12:10

Dünya genelinde eşcinsel erkeklere hitap eden Romeo platformu, 24 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında Almanya'daki 60 binden fazla kullanıcının siyasi tercihleri üzerine bir anket düzenledi.

Ankete katılanların %27,9'u önümüzdeki seçimlerde AfD'yi desteklemeyi planladıklarını söyleyerek en popüler parti olarak öne çıktı. Sol eğilimli Yeşiller Partisi %19,9 ile ikinci sırada yer alırken, merkez sağ Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) %17,6 oy aldı. Şansölye Olaf Scholz'un merkez sol Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise ankete katılanların sadece %12,5'inin tercihi oldu.

AfD'ye verilen destek farklı yaş gruplarına göre değişiklik göstermiş, 18-24 yaş arası eşcinsel erkekler arasında %34,7 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, 60 yaş üstü grupta bu oran %19,8'de kaldı.

Romeo, ankette kullanılan metodolojinin istatistiksel olarak temsil edici olmadığını belirtti. Hem web sitesi hem de bir uygulama aracılığıyla birçok ülkede faaliyet gösteren “coğrafi sosyal ağ” platformu, toplam 3 milyon LGBTQ üyesi olduğunu iddia ediyor.

AfD, lezbiyen eş lideri Alice Weidel'i başbakanlık için aday gösterirken, eleştirmenler uzun süredir partinin LGBTQ karşıtı görüşleri benimsediğini iddia ediyor.

Partinin, Weidel dışında da önde gelen birçok gey ve lezbiyen üyesi bulunmaktadır.

2013 yılında kurulan AfD, son yıllarda istikrarlı bir şekilde popülerlik kazanıyor. Kamuoyu desteği açısından önemli adımlar atmasına rağmen, parti önümüzdeki seçimleri kazanmayı başarsa bile hükümet kurması pek olası görünmüyor. Almanya'daki diğer ana partilerin hepsi sağcılarla koalisyona girmeyi açıkça reddetti.